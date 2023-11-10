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Собянин рассказал о поддержке высокотехнологичных предприятий в Москве

11:03
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Сейчас реализуется 80 инвестпроектов

Поддержка масштабных инвестиционных проектов помогает Москве создавать производства и рабочие места.

Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. В настоящий момент в столице реализуется 80 инвестпроектов, благодаря которым будет создано более 52 тысяч рабочих мест.

Под масштабные инвестпроекты с 2016 года город предоставляет участки без торгов. Застройщики получают землю в аренду, а город – новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет, отметил Собянин.

В настоящий момент в Москве работает технопарк, где проектируют и разрабатывают технологические решения для строительной отрасли. Также в столице построят вторую очередь мясоперерабатывающего завода и производство косметики.

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