Завершен первый этап строительства инженерных сетей в АДЦ "Коммунарка"

Там создается современная инженерная инфраструктура

На территории административно-делового центра (АДЦ) в поселке Коммунарка выполнено строительство линейных объектов инженерной инфраструктуры первого этапа. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, в рамках данных работ создается современная инженерная инфраструктура, необходимая для сбалансированного развития территории.

Уже проведены магистральные и внутриквартальные сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, построены три головных объекта, сооружение четвертого – водоснабжения – завершается. Установленное оборудование испытано и готово к подключению жилой и административно-деловой застройки района.

Все это дает дополнительный стимул освоению территории АДЦ со стороны инвесторов, подчеркнул Бочкарёв.

Глава "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов заметил, что важность инженерных сетей для развития городских территорий сложно переоценить.

В Коммунарке проведена большая работа: в рамках подготовки территории АДЦ к обеспечению новой инфраструктурой были демонтированы существующие неиспользуемые газопроводы, воздушно-кабельные линии и сети связи, а затем созданы коммуникационный коллектор, сети хозяйственно-бытовой и телефонной канализации и многие другие объекты. Все новые сооружения снабжены современными приборами управления, учета и контроля, на части объектов внедрены инновационные автоматизированные системы эксплуатации.

Замглавы "Мосинжпроекта" по реализации крупных градостроительных проектов Андрей Антипов добавил, что специалисты холдинга уделяют особое внимание формированию улично-дорожной сети в Коммунарке.

На территории административно-делового центра "Коммунарка" уже построено порядка 18 километров дорожной сети, включая путепроводы, связывающие АДЦ с Калужским шоссе, и мост через реку Сосенку. Первый этап формирования УДС, также как и создания инженерной инфраструктуры, завершен. Создание дорожных и коммунальных объектов на территории АДЦ продолжается, в рамках следующего этапа ведется проектирование других объектов и УДС, и инженерной инфраструктуры.

Тем временем в столице полным ходом идет строительство моста, который свяжет Хорошево-Мневники и Филевский Парк. Сейчас чтобы добраться до метро, жителям Филей приходится тратить на дорогу около 20 минут на общественном транспорте. Новый мост сможет не только разгрузить Северо-Западную хорду в Крылатском, но и обеспечит пешую доступность станции БКЛ "Мневники".

Наряду с этим в Москве продолжается активное возведение спортивных объектов. Под эти цели с начала 2023 года выделено почти 20 гектаров земли. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, в столице откроются центр с крытыми футбольными полями, комплекс с бассейнами и залами для игровых видов спорта, ледовый дворец для соревнований по керлингу и комплекс с ледовой ареной.

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