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Эрдоган призвал США надавить на Израиль для прекращения огня в Газе

11:49
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Анкара настаивает на исполнении резолюции ООН

США обязаны надавить на Израиль для установления режима прекращения огня в конфликтной ситуации на территории Ближнего Востока. Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Политик указал на недовольство граждан США и ЕС риторикой местных властей по отношению к палестино-израильскому конфликту и призвал Запад к существенному увеличению гуманитарной поддержки мирных жителей Газы. По его словам, представители мирового сообщества должны предпринять конкретные шаги для скорейшего прекращения огня на территории Ближнего Востока.   

"Что может быть лучше, чем резолюции ООН? Если вы искренни в отношении прекращения огня, окажите давление на Израиль, чтобы тот выполнил резолюции", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РБК.

Комментируя возможность установления гуманитарных пауз в наземной спецоперации ЦАХАЛ на территории Газы, глава государства подчеркнул, что режим прекращения огня – главный приоритет турецких дипломатов.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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