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Иран отверг обвинения в атаках на базы США на Ближнем Востоке

11:20
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Это совершили другие силы, утверждают в Тегеране

Власти Ирана не имеют отношения к атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал в пятницу, 10 ноября, постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.
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Как отметил дипломат в интервью CNN, "мы очень четко заявили, что Иран не причастен ни к какому нападению на силы США в регионе".

Иравани заявил, что атаки на американских военных в Сирии и Ираке совершили другие силы "по их собственному решению".

Ранее сообщалось, что США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада. Как заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана и связанными с ним группировками.

Бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс назвал Иран и Сирию потенциальными участниками конфликтной ситуации между Израилем и Палестиной и подчеркнул, что таким образом американские неоконсерваторы планируют окончательно и бесповоротно дестабилизировать ситуацию в регионе.

При этом 45-й президент США Дональд Трамп заявлял, что недальновидная политика действующего американского лидера Джо Байдена приблизила человечество к Третьей мировой войне, а принимаемые им решения привели лишь к возникновению новых очагов напряженности, в том числе на территории Ближнего Востока.

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