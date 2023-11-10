Россия доставила 25 тонн гуманитарной помощи в Египет

Это уже четвертая поставка

Спецборт МЧС России доставил в Египет очередную партию помощи гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Самолет Ил-76 приземлился в Эль-Арише 10 ноября. Гуманитарный груз уже передали представителям Египетского общества Красного Полумесяца, они, в свою очередь, направят его жителям Газы.

На борту самолета 25 тонн груза: продовольствие, лекарства, средства личной гигиены, одежда, портативные печи и другие предметы первой необходимости, передает "Интерфакс".

Рейс выполнялся по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС Александра Куренкова. Это уже четвертая партия гуманитарной помощи с начала обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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