Россия свернула военно-техническое сотрудничество с недобросовестными странами

Они передавали российское оружие другим государствам

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество со странами, которые осуществляли реэкспорт вооружения третьим странам. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что некоторые государства "недобросовестно — в нарушение норм международного права — занялись несанкционированным реэкспортом вооружений третьим странам".

Артяков отметил, что, хотя Россия сфокусирована на обеспечении потребностей собственной армии, также продолжается продвижение внешние рынки образцы российской продукции военного назначения. Она прошла модернизацию с учетом обратной связи из зоны специальной военной операции.

В сентябре в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) предупредили, что передача Болгарией Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 приведет к эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Россия призвала болгарскую сторону пересмотреть принятое ею решение, нарушающее нормы международного права.

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев отмечал, что конкурентная борьба за рынок вооружения африканского континента имеет тенденцию к обострению. При этом он указал на то, что высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения позволяют нашей стране занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений стран Африки.

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