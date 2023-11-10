Шольц попытался развеять сомнения в продолжении поддержки Украины

Киев боится прекращения помощи

Берлин держит свое обещание и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал в пятницу, 10 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц.

Политик признал, что Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска". Однако цель поддержки киевского режима, по его словам, заключается именно в том, чтобы заставить российских военных отступить.

По этой причине "мы не даем появиться сомнениям" насчет продолжения поддержки Украины, цитирует Шольца ТАСС.

Тем временем координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что администрация президента США уже израсходовала 96% средств, выделенных на поддержку Украины. По его словам, оставшиеся у оборонного ведомства деньги будут потрачены исключительно на нужды армии США.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает наладить совместное с западными странами производство средств противовоздушной обороны. Эту тему он обсуждал с министром транспорта США Питом Буттеджаджем.

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