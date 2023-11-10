ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шольц попытался развеять сомнения в продолжении поддержки Украины

12:10
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Киев боится прекращения помощи

Берлин держит свое обещание и будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Такое заявление сделал в пятницу, 10 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц.
Страны G7 пообещали продолжить поддержку Украины

Политик признал, что Германия, "к сожалению, не видит каких-либо признаков, что Россия в обозримом времени отведет войска". Однако цель поддержки киевского режима, по его словам, заключается именно в том, чтобы заставить российских военных отступить.

По этой причине "мы не даем появиться сомнениям" насчет продолжения поддержки Украины, цитирует Шольца ТАСС.

Тем временем координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что администрация президента США уже израсходовала 96% средств, выделенных на поддержку Украины. По его словам, оставшиеся у оборонного ведомства деньги будут потрачены исключительно на нужды армии США.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что рассчитывает наладить совместное с западными странами производство средств противовоздушной обороны. Эту тему он обсуждал с министром транспорта США Питом Буттеджаджем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.