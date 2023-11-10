МЭР: Экономика России прошла самый сложный этап

Работа продолжается

Экономика России прошла самый сложный этап — этап восстановления.

Об этом в пятницу, 10 ноября, заявил министр экономического развития (МЭР) России Максим Решетников. Тем не менее, расслабляться рано – впереди работа в условиях высоких ставок и непростого доступа к капиталу.

Дальнейший рост российской экономики зависит от работы с инвесторами, новых технологий, повышения производительности труда, от вопросов подготовки кадров и других аспектов.

"На федеральном уровне создан спектр инструментов, чтобы помочь субъектам решать задачи", - сказал Решетников (цитата по РИА Новости).

Ранее в Минэкономразвития рассказали, что валовой внутренний продукт (ВВП) по итогам 2023 года покажет рост в 2,8%.

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