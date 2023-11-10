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Армия Израиля ликвидировала командира снайперов Северной бригады ХАМАС

12:40
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Израильские военные уничтожили огромное количество боевиков

Военнослужащие ЦАХАЛ ликвидировали командира снайперских соединений Северной бригады радикального движения ХАМАС, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.  

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Командир снайперских соединений ХАМАС был уничтожен в рамках проводимой израильскими военными наземной спецоперации на территории Газы, уточнил представитель ведомства.

По данным ЦАХАЛ, в течение суток военнослужащим удалось уничтожить многих боевиков движения, участвовавших в террористических атаках на Израиль 7 октября.

Ранее представитель палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан признал, что атака на приграничные территории Израиля 7 октября "вышла из-под контроля".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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