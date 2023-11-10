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ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Скадовску

12:48
  • пятница
  • 10 ноября 2023

До того в городе уже погибли люди от действий украинских военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу, 10 ноября, нанесли еще один ракетный удар по Скадовску Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ погибли 20 мирных жителей

Как написал политик в своем Telegram-канале, "враг совершил террористический обстрел гражданской инфраструктуры в Скадовске". По предварительной информации, украинские военные применили для атаки HIMARS.

Сальдо уточнил, что российская система противовоздушной обороны сбила три выпущенные неприятелем ракеты, одна попала в пустующий дом в районе частной застройки.

Никто не пострадал, однако хозяевам дома причинен существенный материальный ущерб.

9 ноября в пресс-службе главка Министерства чрезвычайных ситуаций по Херсонской области сообщали, что пятеро жителей Скадовска погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины. Еще десять человек с ранениями были доставлены в лечебное учреждение. Также в результате удара обрушилось двухэтажное здание.

Москва многократно указывала, что украинские военные атакуют мирные населенные пункты на российской территории, хотя уверяют, что всего лишь защищают свои земли. Террористическая сущность киевского режима несомненна, подчеркивали в России.

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