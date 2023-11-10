У худрука Малого театра Юрия Соломина развилась деменция после инсульта

Народный артист потерял память

У художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина развилась деменция после перенесенного инсульта, передает Mash со ссылкой на анонимный источник.

На фоне нарушения кровообращения головного мозга у народного артиста России проявились признаки деменции: потеря памяти, дезориентация и заторможенность речи и движений. По данным издания, артист не помнит ничего – в том числе некоторые факты из своей биографии.

В понедельник худрук Малого театра Юрий Соломин потерял сознание во время вечерней прогулки. Подоспевшие на помощь врачи приняли решение экстренно госпитализировать народного артиста. Уже в медучреждении руководителю театра поставили неутешительный диагноз – ишемический инсульт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"