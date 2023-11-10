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Орбан обвинил США в отказе Киева от перемирия с Москвой в 2022 году

13:16
  • пятница
  • 10 ноября 2023

В Стамбуле поначалу все шло к заключению мирного договора

Венгрия знает, что весной 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу Соединенных Штатов. Такое заявление сделал в пятницу, 10 ноября, венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
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По словам политика, эти сведения были получены из дипломатических и разведывательных источников, сообщает РИА Новости.

В 2022 году в Стамбуле, где проходили закрытые переговоры, по сути было соглашение, которое, как гласит дипломатическая сплетня, украинцы не подписали по указанию США.

Ранее источники на Западе сообщали, что официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией. В частности — от чего Киеву придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что украинские власти должны возобновить переговорной процесс с Россией без предварительных условий. По мнению политика, в украинском правительстве есть достаточное количество "умных людей", которые могли бы проигнорировать требования американских партнеров.

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Виктор Орбан
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