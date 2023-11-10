Уральские пенсионерки пытались поджечь военкоматы дважды за день

Они действовали по наводке мошенников

В Свердловской области две пенсионерки в один день попытались поджечь военкоматы.

Инциденты произошли в Асбесте и Каменске-Уральском 9 ноября, сообщила региональная антитеррористическая комиссия в Telegram.

Как сообщили в АТК, 69-летняя жительница Асбеста в течение месяца получала сообщения в мессенджере от мошенников, которые убедили ее в необходимости поджечь здание военкомата. В результате женщина подожгла крыльцо, но не военного комиссариата, а поликлиники по соседству. За это она получила 30 тысяч рублей.

В этот же день правоохранители пресекли попытку поджога военкомата в Каменске-Уральском. За видео совершенного поджога 55-летней женщине пообещали 150 тысяч рублей.

"Указанные лица позвонили женщине по видеосвязи и также сообщили, что в военкомате, где нужно совершить поджог, находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью", - говорится в сообщении.

Расследование двух инцидентов продолжается, отметили в региональной антитеррористической комиссии.

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