Собянин поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Сегодня в столице открылось новое здание для ОВД района Якиманка

Старший лейтенант Ксения Советкина признается - о таких условиях работы с коллегами давно мечтали. Теперь же это реальность. Отдел полиции по району Якиманка в День сотрудников органов внутренних дел переехал в только что построенное здание, которое оснащено по последним стандартам "Безопасный город".

"У нас теперь большое здание, где мы находимся всем нашим коллективом. Раньше мы находились на разных адресах, потому что было мало места. Теперь у нас светлые кабинеты большие, новая техника, удобно работать с гражданами", - говорит Ксения.

До переезда 150 сотрудников ОМВД по району Якиманка ютились в старинном трехэтажном здании 1860 года постройки. Дом аварийный, а делать в нем ремонт - долго и бессмысленно. Причем нагрузка на полицейских этого отдела огромная. Они следят за порядком в историческом центре столицы. Здесь не только проживает почти 30 тысяч человек - ежедневно приезжают сотни туристов.

"Новое здание построено недалеко от старого здания. Построили его всего лишь за год с небольшим. Начинали с нуля, с котлована. Здание построено по новой технологии. Сюда включен спортзал, есть паркинг на 14 машиномест. Дежурная часть оснащена по новой технологи", - рассказал Рамиль Тимаев, начальник ОМВД России по району Якиманка.

Здание пятиэтажное. Общей площадью три тысячи квадратных метров - почти в шесть раз больше прежнего. Добавились учебные залы, комнаты отдыха, более просторные рабочие кабинеты, в том числе архив, арсенал и помещение для подготовки огнестрельного оружия.

С новосельем и профессиональным праздником полицейских сегодня поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин: "Спасибо за ваш высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебного долга, самоотверженность и умение эффективно решать самые сложные задачи, за безопасность и спокойствие москвичей. Вместе с МВД России проводим постоянную работу по обеспечению комфортной и оперативной работы сотрудников. И сегодня открываем новое здание для ОВД района Якиманка. С 2011 года уже отремонтировали больше 200 объектов для столичной полиции и построили 25".

Город также предоставил сотрудникам новые современные служебные автомобили "Москвич 3". Они помогут отделу функционировать эффективнее и быстрее. Безопасный кроссовер упрощает работу патрульным, делая их более мобильными при выполнении ежедневных служебных задач.

Правительство Москвы оказывает столичной полиции регулярную помощь. Современные электронные системы защиты, видеонаблюдения и контроля доступа обеспечивают безопасность сотрудников и посетителей, а задержанным - достойные условия содержания. Всего же с 2010 года обновились отделы и управления внутренних дел в 12-ти районах столицы и трех административных округах. В планах - еще 10 зданий районных ОВД, которые в настоящее время расположены на первых этажах жилых домов и в неприспособленных для нормальной работы помещениях небольшой площади.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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