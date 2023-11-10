Эрдоган заявил, что Израиль испытывает терпение Турции

Израильские военные понесут наказание за преступления на территории Газы

Угрозы Тель-Авива о возможном применении ядерного оружия испытывают терпение Анкары. Об этом в ходе брифинга заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик назвал устремления правительства Израиля по созданию нового государства – "Земли обетованной" – иллюзией и подчеркнул, что участники наземной спецоперации на территории Газы рано или поздно будут привлечены к ответственности. По его словам, поддерживающие действия ЦАХАЛ западные страны будут "осуждены перед лицом всего человечества".

"Они также испытывают наше терпение угрозами применения ядерного оружия", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Рассказывая о конкретных действиях исламских стран по урегулированию палестино-израильского конфликта, глава государства отметил, что Турция – одна из немного стран мусульманского мира, которая изначально настаивала на необходимости обеспечения безопасности жизни и имущества мирных жителей анклава.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США надавить на Израиль для установления режима прекращения огня между участниками палестино-израильского конфликта. При этом политик указал на недостаточную гуманитарную поддержку мирных жителей Газы со стороны мирового сообщества.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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