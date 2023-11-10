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В Гараже особого назначения представлены легенды русского парфюма

15:10
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Многое - из частных коллекций

Гараж особого назначения из брутального мужского музея впервые превратился в изящный салон. Здесь витают цветочные ароматы вековой давности, мерцают флаконы лучших парфюмеров царской России. Даже первый появившийся в нашей стране электромобиль связан с женщинами. Его императрице Марии Федоровне подарила любимая сестра.

Что касается духов, то здесь поют гимн таланту и креативу поставщиков Высочайшего двора. Знаменитый брокаровский фонтан из одеколона, в котором мог искупаться любой желающий. Первые в истории пробники для массовой публики. А также мощная рекламная кампания аромата "Джоконда" сразу после похищения картины Леонардо из Лувра. С целой линейкой духов, одеколонов, открыток и прочей печатной продукции. Через год "Джоконду" нашли, а товарищество Брокар получило звание поставщика двора Его императорского величества.

Конкуренция между российскими парфюмерами в те времена была серьезная. Разработки таких талантов, как создатель первого института косметики Остроумов, производили фурор за рубежом.

"Он прославился тем, что сделал шампунь от перхоти . И его везде в Европе с руками отрывали. И еще один знаменитый его продукт - это отбеливающий крем под названием "Метаморфозы", - рассказывает парфюмер Ольга Госина.

Многие кремы, созданные провизором и парфюмером Александром Митрофановичем Остроумовым, и сейчас не залежались бы на прилавках.

Это не просто выставка, а просветительский проект. С мастер-классами и массой откровений. Ведь именно наши художники - Билибин, Врубель - создавали лучшее оформление для этикеток и упаковок. Именно в России, а не во Франции появились первые синтетические духи. И именно у нас ведущие европейские дома заказывали искусные флаконы.

У авторов выставки есть важная цель: поскольку сейчас самое время для активного развития отечественного производства, важно не только напомнить о былой славе и достижениях, но и вдохновить новых российских мастеров. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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