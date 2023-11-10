В театре Моссовета покажут новую версию "Пиковой дамы"

Текст, знакомый со школьной скамьи, дополнен музыкой и танцами

Театр Моссовета предлагает путешествие в Петербург - роскошный и мистический, где идет вечная азартная игра. Впрочем, ставка в этой игре часто - не денежный куш, а сама жизнь.

У Пушкина "Пиковая дама" - повесть. Для театра Моссовета в пьесу ее превратил молодой драматург Роман Козырчиков. И стало возможно даже появление на сцене загадочного графа Сен-Жермена. Колдун, предсказатель или гениальный шарлатан - именно он в свое время будто бы и открыл русской графине секретную комбинацию из трех карт. Те самые знаменитые тройка, семерка, туз.

Графиню играет великолепная Валентина Талызина. И кто поверит, что в этом году ей исполнилось 88 лет. В роли Германа - Станислав Бондаренко. С Валентиной Талызиной они вместе на сцене не первый раз.

"Первые шаги на большой сцене театра Моссовета я проходил с ее наставничеством. Так можно сказать. С руганью, наставлениями, подзатыльниками иногда. Сейчас - проще", - говорит актер.

Своего героя он, безусловно, оправдывает. Человек, для которого в жизни были главными три карты - расчет, умеренность и трудолюбие, - в погоню за роскошью пускается ради любви. А дальше - уже просто не может остановиться.

К языку Пушкина отнеслись бережно. И играют с полным погружением в эпоху.

"Пиковая дама - это мистика, и если начать играть по-бытовому, как мы разговариваем в обычной жизни, то все опустится до бытовых проблем. А все-таки "Пиковая дама" - это произведение о судьбе, о роке", - отметила актриса Ксения Комарова.

Эффектные декорации, роскошные исторические костюмы, магическая игра света.

"Пушкин, конечно, соединяет реализм и мистику, то есть видения и сон. То, что приснилось, может стать реальностью", - обратил внимание режиссер Игорь Яцко.

И это вечная история о том, что в реальности часто приходится делать выбор, и о том, что не всегда выпадает та самая, правильная карта.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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