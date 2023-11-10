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Песков: Осужденные искупают преступления кровью на поле боя

13:41
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Существует две процедуры помилования

Искупление преступления кровью на поле боя является одним из путей амнистии.

Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о возможностях помилования осужденных.

Первый вариант – это определенная процедура, которая осуществляется в строгом соответствии с законом по указу главы государства. 

Второй вариант – это когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью. Например, своим участием в специальной военной операции.

"Они искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

На днях стало известно, что убийца студентки из Кемерова Владислав Канюс полгода назад получил  помилование за участие в СВО.

Молодой человек убил 23-летнюю девушку в 2020 году из-за ревности. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Из колонии Владислав ушел на фронт, а в апреле 2023 года вышел указ о помиловании Канюса. На следующий день молодого человека освободили от "от дальнейшего отбывания наказания", с него также сняли судимость.

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