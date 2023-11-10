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Песков прокомментировал инцидент с женой военкора Коца

13:47
  • пятница
  • 10 ноября 2023

За семьей Коца следили, пытаясь выведать личные сведения

Враг ведет свою террористическую деятельность не только на передовой, поэтому военные корреспонденты "фактически находятся так или иначе под ударом". Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя случившееся с семьей военкора Александра Коца.
В Москве задержали подозреваемого в давлении на жену военкора Коца

Спикер Кремля подчеркнул, что российские правоохранительные органы и специальные службы "знают, что они делают", и предпринимают необходимые действия для защиты граждан России, в том числе военкоров и их близких, сообщает РИА Новости.

Конечно, мы все болеем душой за них. Соответствующие наши ведомства помогают им. Конечно, здесь очень важно соблюдать меры предосторожности.

Накануне суд решил поместить под домашний арест москвича, который преследовал жену военкора Александра Коца. Мера пресечения избрана Леониду Гутарову до 7 января 2024 года.

Обвинение Гутарову предъявили по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса Российской Федерации). Мужчина, как выяснили следователи, следил за домом, где живет семья Коца. Он также обманом пытался выманить у супруги военкора данные о его работе. Все полученные сведения Гутаров пересылал подельнику через интернет.

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