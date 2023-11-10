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Кремль назвал представителя России на саммита АТЭС в США

14:02
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Российский лидер не собирается лететь на это мероприятие

Российская делегация, несмотря ни на что, отправится в Сан-Франциско на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля уточнил, что представлять Россию на этом мероприятии будет заместитель председателя федерального правительства Алексей Оверчук, сообщает ТАСС.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев заявил, что американские власти не собираются приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина. Как пояснил российский дипломат, Вашингтон уже донес это до Москвы "по двусторонним каналам".

9 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что США выдали визы не всем российским политикам и дипломатам, которые должны представлять Москву на саммите АТЭС, хотя до саммита остается менее недели.

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