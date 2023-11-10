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Песков: Зеленский повышает градус красноречия из-за отсутствия успехов ВСУ

14:24
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Его обещания не сбылись

Тотальный провал контрнаступления ВСУ заставил президента Украины Владимира Зеленского повышать градус своего красноречия. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский объявил о новом наступлении ВСУ
Песков заявил о непобедимости России на поле боя

Спикер Кремля усомнился в прогнозах украинского лидера относительно ситуации на ключевых направлениях фронта и подчеркнул, что на данный момент ни одно из обещаний Владимира Зеленского не сбылось.

"На фоне этого доноры волнуются. Зеленскому ничего не остается, кроме как повышать градус своего красноречия", - заявил Песков, чьи слова приводит РИА Новости.  

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Запад признать непобедимость ВС России и отметил, что стратегические партнеры Украины – США и ЕС – ни при каких условиях не смогут уничтожить оборонно-промышленный потенциал Москвы.  

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