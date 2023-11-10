Путин обсудил с Совбезом повышение эффективности IT-безопасности России

Для России это важный и актуальный вопрос

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) России.

10 ноября обсуждались вопросы повышения эффективности информационной безопасности страны.

"У нас сегодня важный и очень актуальный вопрос - не только, кстати, для нашей страны, но для нас в особенности, тем более имея в виду текущую ситуацию", - сказал глава государства (цитата по ТАСС).

С докладом выступил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин.

Ранее о планах Путина на пятницу рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как сообщалось, глава государства проведет совещание в Ново-Огарево с постоянными членами Совбеза России и ряд непубличных рабочих встреч.

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