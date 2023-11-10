Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 найден

Погибших нет

Пропавший на Чукотке самолет Ан-2 обнаружен, установлена судьба находившихся в нем людей. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал глава Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.

Как написал политик в своем Telegram-канале, все трое — двое пилотов и пассажир — остались живы, однако получили ранения различной степени тяжести.

После происшествия с самолетом командир экипажа пешком отправился для поиска места связи, поэтому обнаружившие самолет спасатели застали там лишь двух человек. За капитаном воздушного судна выдвинулась поисковая группа.

О пропаже самолета стало известно утром 10 ноября, на поиски воздушного судна направили спасателей на вертолете Ми-8 и вездеходе. Предполагалось, что самолет упал рядом с сопкой в районе населенного пункта Полярный. Возможная причина инцидента оставалась неясной.

Для установления всех обстоятельств и причины происшествия была организована доследственная проверка, а затем возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

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