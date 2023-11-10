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Песков объяснил, когда возникнут предпосылки к урегулированию конфликта на Украине

14:43
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Москва, в отличие от Киева, не уклоняется от переговоров

Предпосылки для урегулирования конфликта Украины и России возникнут тогда, когда в Киеве осознают, что им не одержать победу военным путем на поле боя. Заявление такого содержания сделал в пятницу, 10 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Спикер Кремля подчеркнул, что главным для Москвы является достижение своих целей, а раз нет предпосылок для урегулирования политико-дипломатическим средствами, будет продолжаться специальная военная операция.

Украинским властям пора понять, что им не удастся одержать победу на поле боя, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что весной 2022 года Украина не подписала проект мирного соглашения с Россией в Стамбуле по указу Соединенных Штатов. Будапешт, по словам политика, получил эти сведения из дипломатических и разведывательных источников.

Между тем источники в Анкаре заявили, что глава турецкого МИД Хакан Фидан в ходе встречи с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником рассказал о готовности Турции вновь принять мирные переговоры между Москвой и Киевом.

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