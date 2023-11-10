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В Подмосковье рухнул мост через реку Пахра: все подробности произошедшего

15:01
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Один из пролетов упал, когда по нему проезжала машина

Сейчас на месте обрушения моста через реку Пахра у деревни Кутьино работают специальные службы: здесь несколько машин ДПС, полиции и пожарные. Место происшествия огорожено. 

Пролет моста рухнул сегодня утром, когда по мосту проезжала машина. Автомобиль упал вниз. 60-летняя женщина, которая находилась за рулем, пострадала, но, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм. Выбраться ей помогли подоспевшие на место очевидцы.

Примечательно, что полторы недели назад на портале "Добродел" была зарегистрирована жалоба одного из местных жителей на аварийное состояние моста. На следующий день чиновники отчитались о выполнении ямочного ремонта. Очевидно, проблема была намного серьезнее - видимо, в состоянии самой конструкции. Полноценный ремонт обещали провести при наступлении благоприятных погодных условий. И если в этом будет необходимость.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц, приведшей к обрушению.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
Обрушение моста в Подольске
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