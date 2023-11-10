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Хабиб Нурмагомедов отказался от 40 миллионов долларов за возвращение в UFC

15:10
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Он не жалеет о завершении спортивной карьеры

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал сумму, предложенную ему за возвращение в октагон. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию MMA Mania.  

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Боец смешанных единоборств подчеркнул, что никогда не жалел о завершении спортивной карьеры. По его словам, на данный момент есть вещи и увлечения, которые приносят ему гораздо больше удовольствия, чем бои.

"Сложно сказать нет, когда предлагают от 20 до 40 миллионов. Это непростое решение. Но если я решил, то на этом все", - заключил Нурмагомедов.

В конце октября Хабиб Нурмагомедов объявил об окончательном завершении карьеры бойца. Спортсмен попросил поклонников и фанатов с понимаем отнестись к такому решению и заявил, что продолжит развиваться в других сферах.  

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