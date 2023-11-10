Хабиб Нурмагомедов отказался от 40 миллионов долларов за возвращение в UFC

Он не жалеет о завершении спортивной карьеры
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал сумму, предложенную ему за возвращение в октагон. Об этом спортсмен рассказал в интервью изданию MMA Mania.
Боец смешанных единоборств подчеркнул, что никогда не жалел о завершении спортивной карьеры. По его словам, на данный момент есть вещи и увлечения, которые приносят ему гораздо больше удовольствия, чем бои.
"Сложно сказать нет, когда предлагают от 20 до 40 миллионов. Это непростое решение. Но если я решил, то на этом все", - заключил Нурмагомедов.
В конце октября Хабиб Нурмагомедов объявил об окончательном завершении карьеры бойца. Спортсмен попросил поклонников и фанатов с понимаем отнестись к такому решению и заявил, что продолжит развиваться в других сферах.