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В Кремле подвели итоги визита Путина в Казахстан

15:03
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Поездка прошла успешно

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан 9 ноября был успешным для отношений двух стран. Об этом в пятницу, 10 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин рассказал об активном развитии партнерства России и Казахстана

Как подчеркнул спикер Кремля, между Москвой и Астаной сложились "отношения особые, союзнические, партнерские, стратегические". У лидеров России и Казахстана выдался "очень удобный случай для сверки часов, для обсуждения текущих вопросов", сообщает ТАСС.

Повестка дня отношений огромная, по всем направлениям подтверждена и политическая воля, и технологическая, и логистическая готовность продолжать и расширять это взаимодействие.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев договорились расширять взаимодействие России и Казахстана в торговле, промышленности, космической и оборонной сферах, культуре и других областях. По итогам встречи стороны подписали целый ряд важных документов и контрактов на сумму более 100 миллионов долларов.

В частности, Москва и Астана будут совместно противодействовать терроризму, экстремизму и распространению оружия массового поражения. Сотрудничество двух стран направлено на обеспечение региональной и континентальной безопасности.

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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев
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