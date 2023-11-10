Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности

Ситуация с хранением радиоактивных отходов (РАО) на территории Украины принимает ужасающий характер — около 12 тонн таких отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды. Об этом в пятницу, 10 ноября, предупредили в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве пояснили, что это может случиться в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

Кроме того, около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья.

Причина заключается в том, что Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге заявил, что решение Вашингтона о передаче ВСУ "урановых снарядов" является бесчеловечным и неэтичным. Это, по словам эксперта, приведет не только к широкомасштабному заражению почвы, но и к значительному росту возникновения онкологических заболеваний среди мирного населения страны.

Однако глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заверил, что применение военнослужащими ВСУ "урановых снарядов" не приведет к возникновению риска заражения украинских земель радиацией.

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