ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МИД России ужаснулись ситуации с радиоактивными отходами на Украине

15:22
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности

Ситуация с хранением радиоактивных отходов (РАО) на территории Украины принимает ужасающий характер — около 12 тонн таких отходов может попасть в Днепр и грунтовые воды. Об этом в пятницу, 10 ноября, предупредили в российском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве пояснили, что это может случиться в результате возможного подмыва дамбы одного из хранилищ, расположенного в 800 метрах от реки и ее притока Коноплянка.

Кроме того, около 14 тонн радиоактивной пыли ежегодно разносится по окрестностям, в том числе попадает на сельскохозяйственные угодья.

Причина заключается в том, что Киев не выделяет финансирование на обеспечение экологической безопасности, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее основатель правозащитной организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге заявил, что решение Вашингтона о передаче ВСУ "урановых снарядов" является бесчеловечным и неэтичным. Это, по словам эксперта, приведет не только к широкомасштабному заражению почвы, но и к значительному росту возникновения онкологических заболеваний среди мирного населения страны.

Однако глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заверил, что применение военнослужащими ВСУ "урановых снарядов" не приведет к возникновению риска заражения украинских земель радиацией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Радиация
Радиация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.