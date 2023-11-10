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Умерла космонавт-дублер Валентины Терешковой

15:09
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Валентине Пономаревой было 90 лет

Ушла из жизни советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева.

Ей было 90 лет, сообщили ТАСС в Роскосмосе. Пономарева была дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой. Она проходила подготовку в качестве командира корабля "Восход". Но программу закрыли, и полет не состоялся.

Прощание с Пономаревой состоится 11 ноября в 12:00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят ее на кладбище подмосковной деревни Леониха.

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