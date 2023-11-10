Умерла космонавт-дублер Валентины Терешковой

Валентине Пономаревой было 90 лет

Ушла из жизни советский космонавт, полковник-инженер в отставке Валентина Пономарева.

Ей было 90 лет, сообщили ТАСС в Роскосмосе. Пономарева была дублером первой женщины в космосе Валентины Терешковой. Она проходила подготовку в качестве командира корабля "Восход". Но программу закрыли, и полет не состоялся.

Прощание с Пономаревой состоится 11 ноября в 12:00 мск в Доме космонавтов Звездного городка. Похоронят ее на кладбище подмосковной деревни Леониха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"