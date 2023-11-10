Сергей Зверев назвал самую стильную звезду российского шоу-бизнеса

"Кто если не я?" - сказал стилист

Стилист и шоумен Сергей Зверев рассказал, кто, по его мнению, самая стильная звезда российского шоу-бизнеса. Своим мнением он поделился в интервью NEWS.ru.

"Самая стильная звезда? Кто если не я? Обнять и плакать", - заявил стилист.

Сергей Зверев также отметил: если кого-то из его коллег не назвать стильными, они сильно обидятся. "Поэтому я в таких опросах не участвую", - добавил шоумен.

Сергей Зверев - чемпион Европы и мира по парикмахерскому искусству, является почетным профессором Национального государственного университета культуры.

Напомним, в марте этого года в "Зарядье" проходила выставка о модельере Надежде Ламановой.

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