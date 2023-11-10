В офисе Зеленского возмутились обвинениями в коррупции

Наличие такой проблемы на Украине глава офиса Ермак отрицает

Проблемы коррупции на Украине нет, утверждает глава офиса Владимира Зеленского. Андрей Ермак аргументирует это тем, что якобы ни он, ни украинский президент не являются коррупционерами.

Ермак дал интервью журналистке Наталье Мосейчук, против которой в России завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти. Глава офиса президента Украины убеждал интервьюера, что данные о масштабной коррупции в стране – это "российский нарратив".

При этом большинство населения Украины придерживаются иного мнения. В соответствии с исследованиями Киевского международного института социологии, более трети граждан считают страну безнадежно коррумпированной. А 60% опрошенных назвали коррупцию самой большой проблемой Украины, передает РИА Новости.

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