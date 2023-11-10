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Киркоров посоветовал Бузовой найти мужчину

16:09
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Певица должна начать поиск достойного спутника жизни

Поп-исполнитель Филипп Киркоров призвал певицу и телеведущую Ольгу Бузову к обустройству личной жизни. Его слова приводит "СтарХит".

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Поп-король посоветовал Бузовой начать поиск достойного спутника жизни. По его словам, популярная ведущая имеет право на личную жизнь, поскольку к своим годам ей удалось достичь по-настоящему больших высот как на телевидении, так и на музыкальном поприще.  

"Бузова говорит, что у нее секса не было два года. Сложно себе представить такое. Но возможно! Ведь у нее все только по любви!" – заявил Киркоров.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" подчеркнул, что успешная и красивая Ольга Бузова – предел мечтаний для каждого мужчины страны. При этом певец призвал потенциальных женихов отбросить сомнения и попытаться покорить сердце телеведущей. 

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