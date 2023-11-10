Конфликт на Ближнем Востоке держит в напряжении весь мир

Огонь не прекращается

Стороны конфликта в секторе Газа достигли договоренности об обмене палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах, на 100 женщин и детей, которые находятся в заложниках у радикального движения ХАМАС. Это утверждает телеканал Al Hadath.

Израильские военные в Газе уже повсюду. Дивизии ЦАХАЛ действуют и на Западном берегу Иордана. Каждый день Армия обороны Израиля сообщает о десятках задержанных и ликвидированных бойцов со стороны врага. Есть потери в собственных рядах. Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News заявил, что хочет видеть сектор Газа "демилитаризованным".

Огонь не прекратится, напомнил Нетаньяху, пока домой не вернутся заложники. Сегодня в ХАМАС заявили, что готовы отпустить двоих пленников взамен на свободный допуск в Газу гумпомощи. Она доставляется на КПП "Рафах" из десятков стран. Накануне борт с 25 тоннами груза вылетел из России. Но в анклав пропускают лишь по несколько машин. Власти Израиля убеждены, что ХАМАС обманывает мир, преувеличивая масштаб бедствия в своих целях.

"Мы знаем, что ситуация в секторе Газа непростая. Но в секторе Газа нет гуманитарного кризиса. Мы на войне. Мы не развязывали эту войну. ХАМАС решил развязать эту войну", - заявил Моше Тетро, глава администрации по координации и связям Израиля с Газой.

Ожесточённые наземные бои между ЦАХАЛом и ХАМАС теперь ведутся непосредственно в жилых районах анклава. Снаряд сегодня упал рядом с детской больницей "Ар Рантиси", где оказывали помощь детям с почечной недостаточностью. Были блокированы проходы к госпиталям "Ан Наср" и "Аль Уюн": оттуда теперь невозможно эвакуировать пациентов. Обстрелы велись прямо у больницы "Аш Шифа", где 13 человек. Электричества нет. Врачи оперируют, освещая раненых мобильными телефонами.

"Ничто не может оправдать жестокий теракт, совершённым ХАМАСом 7 октября. Но женщины и дети в Газе живут в гуманитарном ночном кошмаре. Мы должны вместе выступить в защиту жителей Газы. Нужно немедленно остановить огонь", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Впрочем, и по израильским землям враг ежедневно выпускает десятки ракет. Одна из них накануне взорвалась в курортном Эйлате. Система "Железный купол" работает повсюду и без остановки, но срабатывает не в 100% случаев.

Всё же есть и хорошие новости: Турция, Египет и Израиль сформировали группу для доставки и лечения раненых и больных из сектора Газа. Десятки человек уже в египетских больницах. Вторую группу пациентов скоро должны отправить на турецкую территорию.

Похвалиться принципиальными достижениями ни дипломаты, ни политики пока не могут. В том числе и Джо Байден, который произнёс в адрес партнёров из Израиля много обещаний. Но на деле повлиять на ситуацию он не может.

Обострившийся конфликт держит в напряжении весь мир. В разных странах не прекращаются пропалестинские демонстрации. Впрочем, многих пугает и стремительный рост антисемитизма: зафиксированы множественные случаи нападения на евреев и на синагоги. Как результат, всё чаще на улицы люди выходят для того, чтобы в ответ поддержать израильтян.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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