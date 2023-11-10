В Уфе спасли застрявшую между деревьев ворону

Она запуталась в леске

Спецоперация в Уфе по спасению вороны. Птица запуталась в леске, натянутой между деревьями на уровне четвертого этажа. В таком беспомощном положении она провисела четыре дня. Кто пришел к ней на помощь?

То ли сама себе накаркала, то ли неопытность подвела - еще несколько минут назад эта строптивая птица буквально находилась в подвешенном состоянии.

"Птичка провела там порядка четырех суток, когда там её впервые заметили люди Ряд людей проходили мимо, видели, что висит. Предполагали, что мертва", - рассказал Дмитрий Стрельников, руководитель центра реабилитации диких животных, общественный инспектор Роспотребнадзора.

Однако местные дворники были уверены: ворона шевелится, а значит - жива. Попытались снять сами. Но оказалось, что висит пленница на уровне 5-6 этажа - и достать её голыми руками не получится. Позвали на помощь зоозащитников. Те приехали и первым делом навели на птицу прицел.

"Сначала осматривали её через оптику винтовки. Потом нашли грузы, которые можно было перекинуть через леску. Попытались дернуть, леска не рвалась", - пояснил Дмитрий Стрельников.

Это только кажется, что спасательная операция была быстрой. На самом деле зоозащитники закидывали веревку несколько раз, груз срывался. Что так крепко держит птицу, тоже было непонятно. Загадку решили, когда пленницу удалось спустить на землю.

Медицинская нить была протянута между деревьями. И даже зоркий вороний глаз не смог разглядеть опасность. Зацепившись, птица хотела выбраться. Била крылом - и в итоге окончательно запуталась.

Пострадавшую доставили в клинику. Там провели полный осмотр, сделали рентген. Истощена, но не сломлена, удивлены зоологи. Состояние стабильное, угрозы для жизни пернатой пациентки точно нет.

Впереди у неё еще реабилитация и ряд контрольных обследований. Сама дама в черном рекомендации ветеринаров выслушивала молча.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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