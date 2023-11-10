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Киев заверил в отсутствии давления Запада из-за выборов президента Украины

15:53
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Зеленский считает, что для выборов не время

Никакого давления со стороны Запада в вопросе проведения президентских выборов на Украине нет. Такое заявление сделал в пятницу, 10 ноября, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
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По словам чиновника, "таких вопросов и никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать как принуждение к выборам", он не слышал, сообщает РИА Новости.

Ермак подчеркнул, что действующий глава государства выдвигает определенные условия для проведения президентских выборов в стране:

  • признание выборов демократическими со стороны международного сообщества;
  • обязательное участие в голосовании всех украинских военнослужащих и граждан Украины, покинувших страну;
  • отсутствие необходимости тратить на проведение выборов бюджетные средства, которых недостаточно для финансирования экономики, социальной сферы и армии.

Ранее эксперт в области геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель предупредил, что Украину ожидает еще больший политический раскол из-за решения президента страны Владимира Зеленского отменить выборы, поскольку на Западе уже начинают замечать его диктаторское поведение.

При этом в октябре источники утверждали, что Зеленский готов баллотироваться на второй президентский срок — он якобы решился на проведение президентских выборов в 2024 году под давлением США и ЕС.

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