В ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на выделение Киеву 50 млрд евро

Будапешт блокирует этот транш помощи

Евросоюз сможет обойти потенциальное вето Венгрии на предоставление финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, попросив правительства стран — членов ЕС разработать собственные пакеты помощи для Киева.

Как заявили в Брюсселе агентству Reuters, “вопрос о деньгах для Украины так или иначе будет решен, Киев получит поддержку ЕС”.

Если Венгрия станет препятствием для необходимого единогласия, чтобы сделать это через бюджет ЕС, страны-члены найдут другой способ, например межправительственное соглашение или национальные гарантии.

Причиной обострения отношения сначала стало решение Киева внести венгерский ОТР Bank в список спонсоров терроризма за то, что кредитно-финансовая организация не стала прекращать деятельность, связанную с Россией. Будапешт потребовал отменить это решение, а в ответ заблокировал выделение Украине финансов.

Затем ситуацию обострили споры вокруг ввоза украинского зерна в европейские страны, недовольные тем, что льготы для Украины ставят в незавидное положение европейских фермеров.

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