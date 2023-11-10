Медик рекомендовал вернуть в России "удаленку" из-за COVID-19

Необходимости локдауна на данный момент нет

Заболеваемость коронавирусом в российских регионах растет. В некоторых населенных пунктах стоило бы вернуть удаленный формат учебы и работы, считает иммунолог, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков.

Крючков напомнил, что локдаун не вводили и в более тяжелые периоды, так что и сейчас потребности в такой мере нет. Однако в тех регионах, где есть рост заболеваемости, желательно ввести дистанционную работу и учебу.

По мнению иммунолога, которое он высказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", частичный перевод на дистанционную форму обучения и работы показан хотя бы в крупных городах. Также медик рекомендует носить маски в общественном транспорте и в общественных помещениях.

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