Ученые предупредили жителей Земли о новом ледниковом периоде

Тепла от небесного светила наша планета получает меньше

Необычайно тёплая погода, установившаяся на европейской части России, продержится почти до конца ноября, реальная зима придёт к нам, как говорят синоптики, только с началом зимы календарной. И вообще пока в глобальном масштабе этот год чуть теплее, чем предыдущие. Но если смотреть с 2015 года, земля охлаждается. За эти восемь лет метеорологи никакого глобального потепления не отмечают. Напротив, они говорят о том, что на том самом глобальном уровне мы вступаем в похолодание. Ждёт ли нас новый ледниковый период?

За свою историю Земля пережила минимум пять ледниковых периодов и вам лучше адаптироваться, потому что новый начнется прямо сейчас. Заснеженные города, морозы под минус 70 и вымирающее человечество! Примерно вот так все будет выглядеть в грядущий ледниковый период. Но это если верить фантастам. Сибирские ученые в климатические страшилки не верят. Ответы на многочисленные вопросы ищут там, где никто бы не догадался.

Самое глубокое и чистое озеро мира – Байкал! Не только уникальная экосистема, но и кладезь информации об истории нашей планеты. Всё, что миллионы лет назад витало в воздухе или плавало на поверхности, в итоге оказывается на дне.

Здесь всегда темно и холодно. Не говоря уже о колоссальном давлении. Для всего живого, кроме разве что каких-нибудь анаэробных бактерий, среда губительная. Зато минеральные взвеси, споры и пыльца растений в таких условиях практически не меняют своего химического состава. Достанешь вот такую колбу с грунтом. Расшифруешь все данные в лаборатории, и сразу всё ясно-понятно. Но это, конечно, в идеале. Главное – не терять правильный настрой.

В общем, даже в лимнологии, а именно так называют науку об озерах, без творческого подхода не обойтись. Ну кому, например, придёт в голову сравнивать одну воду с другой – из прошлого. Оказалось, Н2О, которая находится в Байкале сейчас, не соответствует той, что в атмосфере. Она легче, но главное старше – на несколько столетий. И принадлежит так называемому "малому ледниковому периоду". Он был на Земле с 14 по начало 19 века. С 1313 года в Англии зимой стал формироваться устойчивый снежный покров. Шотландцам и немцам пришлось прекратить производство вин – виноградники попросту вымерзли. Даже на севере солнечной Италии, писали тогда Боккаччо и Петрарка, пейзажи стали непривычно белоснежными. А на Руси морозы ударили уже в июле. Потом погода нормализовалась, но это – предупреждают специалисты – по планетарным меркам ненадолго.

"К сожалению, такие периоды в которых мы сейчас живём - межледнековье, они очень короткие. Длятся примерно 10-11 тысяч лет, и потом потихоньку планета уходит от солнца и неминуемо скатывается в оледенение. Это еще теоретически было предсказано югославским астрономом Миланковичем, что земля вокруг Солнца описывает свои траектории с цикличностью 100 тысяч лет, 41 тысяча лет, 26 тысяч лет. Это крупные циклы. То она приближается, то удаляется от Солнца", - пояснил Андрей Федотов, директор Лимнологического института СО РАН.

И сейчас мы наблюдаем именно второе. Тепла от небесного светила наша планета получает меньше – вывод немецких коллег сибирских лимнологов. В живописных Альпах специалисты также исследуют манящие глубины озер. Не наш Байкал, конечно, но тоже интересно, а главное информативно.

Это своего рода дневник нашей планеты. Анализируя каждый слой, мы можем понять, что происходило в ту или иную эпоху. А уже затем предположить, что ждёт нас дальше. Несмотря на тысячи километров, прогноз тот же самый – грядет глобальное похолодание. Но ведь все пугали обратным процессом. Ученые из ЕС, пишет Reuters, вообще готовы признать 2023 год самым жарким за последние 125 тысяч лет. За примером далеко ходить не надо. Почки на деревьях в Москве вновь набухли, а где-то даже распустились. Зимой пока "и не пахнет". Причина - всё тоже Солнце. Оно хоть и дальше, зато активнее.

"В этом году самая высокая солнечная активность за последние 25 лет. Ну, раз солнце активное, то и температура должна быть выше. Хотя, если вы обратили внимание, лета у нас практически не было. Лето у нас наступило в сентябре. Вот этот сдвиг за счет высокой солнечной активности он имеет место быть", - пояснил Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.

Правда, в какую именно сторону – никто судить не берется. Одно понятно - что-то в "небесной канцелярии" явно пошло не так. Впрочем, если разобраться, глобальное похолодание – лишь обратная сторона глобального потепления. Объяснения тоже на дне, но не Байкала, а Северной Атлантики.

Её не зря называют "Кухня мировой погоды". Каждый школьник знает, что именно здесь циркулирует теплое течение Гольфстрим, которое для Европы – как большой естественный обогреватель. Сейчас течение находится в самом слабом состоянии за 1600 лет и может полностью остановиться.

"Согласно новому анализу, климатическая катастрофа может случиться во временном отрезке между 2025 и 2095 годами, наиболее вероятный пик — в 2050 году, если глобальные выбросы углерода не будут сокращены. Разрушение циркуляции приведёт к серьезным климатическим последствиям, оставив без дождей Индию, Южную Америку и Западную Африку", - пишут СМИ.

Все, конечно, одномоментно не покроется ледяной коркой. Сценарий климатического апокалипсиса вообще не предусматривает резких перемен. Однако новый ледниковый период все точно увидят, а главное почувствуют.

"Вот задумайтесь - Гренландия не зря же названа "Зеленой страной". Во время викингов, когда они туда приехали, заселили Гренландию, температура была средняя летом +10. Сейчас температура 8,2. Если у нас в современности от любого интернет-сообщения начинают индексы все падать и компании закрываться, то насколько выдержит даже 2-3 года этих эпизодов похолодания система", - отметил Андрей Федотов.

Не говоря уже о том, что человечество не успеет перестроиться быстро. Замёрзни Амазонка или Нил хотя бы на год - и целые регионы обречены на гибель. В той же Африке или Азии дома просто не приспособлены для низких температур. Даже роскошный и высокотехнологичный Дубай вряд ли выдержит испытание холодом. Он ведь ударит не только по природе и человеку, но и экономике.

"Исторически сложилось так, что мы очень подвержены изменениям погоды. Вспомните, вы всегда смотрите телевизор, когда на улице холодно, идёт дождь или бушует ветер. Суровые зимы истощают бюджеты. Они просто замедляют экономическую активность. Холод губителен для экономики", - пояснил Крис Хорнер, профессор Института конкурентоспособного предпринимательства.

Так было и так будет всегда! Из-за холода с политической карты мира исчезали целые государства.

"Резкое похолодание вызвало засуху на Ближнем Востоке и создало ключевую проблему - нехватку продовольствия. Если вам нечем кормить свой народ - он начнет мигрировать. Именно так начинает рушиться один уровень власти за другим. Рушатся старые царства. Древний Египет показал нам, насколько важен климатический фактор", - отметил Марк Маслин, профессор Университетского колледжа Лондона.

Был еще "тысяча восемьсот насмерть замерший" или год без лета, так прозвали 1816 на Западе. Когда из-за извержения вулкана Тамбора в Индонезии пепел блокировал поступающие на Землю солнечные лучи. Переохлаждение, неурожай и другие сопутствующие факторы стали причиной смерти 71 тысячи человек. Великий голод начала 17 века на Руси - тоже следствие малого ледникового периода. Тогда никто и не слышал ни о каких климатических поясах. Так что теперь сценарий более-менее понятен.

"Вечная мерзлота начнет спускаться вниз. У нас с вами. Погода Санкт-Петербурга или Архангельска сместиться в Москву. Но еще раз говорю, вся эта динамическая картина поменяется. Больше всего ударит по сельскому хозяйству. Сложности будут ведения подсобного хозяйства. Но я извиняюсь за выражение - когда я служил на севере, рядом с нами жили финны, которые выращивали картошку. Они обогревали грунт и выращивали картошку. Сегодня у нас многие в Подмосковье выращивают виноград. Если будет похолодание - винограда не будет. А если будет потепление, будем выращивать черешню, мандарины. То есть мы подстраиваемся под эти климатические условия", - отметил Алексей Диашев.

И уж кому-кому, а русскому человеку в этом равных нет. Пару лет назад журналисты американского CBS искренне восхищались нашим дядей Сережей из Якутии. Сразу видно – настоящий ученый! Сергей Афанасьевич Зимов – начальник Северо-Восточной научной станции в посёлке Черский. Вечную мерзлоту исследует еще с советских времен. Выводов много, но, если коротко, жить в таких условиях можно.

В любом случае, если и подморозит, то не завтра и даже не послезавтра. Ну а человечество, исходя из множества диаметрально-противоположных прогнозов погоды на ближайшую тысячу лет, на всякий случай готовится ко всему и сразу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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