Российские оппозиционеры готовы перегрызть друг друга за гранты Запада

Западные кураторы деньги считать умеют

В связи с разгоревшимся ближневосточным конфликтом не догружают обещанного не только Украине. На фоне войны Израиля и ХАМАС стали урезать финансирование и записным русофобам. Что вызвало в их рядах разброд, шатания и грандиозный скандал, спровоцированный неким литовцем Валдасом Барткевичусом, который собирает деньги для ВСУ. Его очень разозлили беглые российские несистемные оппозиционеры. Собственно, нашу страну они все ненавидят совершенно одинаково искренне, но еще сильнее они любят деньги, а вот их становится все меньше и меньше. За гранты приходится биться, а вот тут и выясняется, что у наших пламенных несистемщиков удивительно липкие ручки.

Артуру Смольянинову* (признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов) совсем недавно исполнилось 40 лет. Из его творчества особо можно отметить, пожалуй, только роль в фильме "9 рота". Это было 17 лет назад. Но зато признан иностранным агентом. Из России актёр сбежал. Обосновался в Латвии.

"Я просто стал делать то, что давно хотел делать. Жизнь пошла немного иначе, и я понял, что я упёрся в какой-то тупик", - сказал он.

Тупик - это когда почти до 40 лет ты болеешь за "Спартак", снимаешься в кино и играешь в театре. У тебя огромная квартира, быстрая машина. А потом раз - и даже на стадион не сходить. Пошёл по известной дороге искателей счастья, которые в Польше унитазы чистят, в Америке в "Макдональдсе" сковородки моют. Смольянинов в Риге в подземных переходах петь начал.

Когда банковские счета полны и не задумываешься, чем накормить детей, требовать перемен с гитарой в руке несложно. Куда сложней, когда ты не нужен никому. В чужой стране, без возможности зарабатывать. Об этом много могут рассказать. Тот же Смольянинов*, Чулпан Хаматова, ещё иноагенты Галкин*, Слепаков*, Покровский*. И многие другие. Неслучайно получившие статус иностранного агента пытаются оспорить это решение в российских. По той простой причине, что только работа в России приносила им деньги. Борцы с режимом, сменившие сытую жизнь в России на демократическую Европу в надежде, что в финансовом плане ничего не изменится ошиблись.

"Это наш настоящий спор, который мы решили вынести на ваше рассмотрение. Вот такая демократия. Демократия налогоплательщиков, потому что голосовать вы будете донатами. Кто больше насобирал, тот победил. А донаты пойдут на хорошее дело", - заявил Леонид Волков*.

Иноагент Леонид Волков - активный участник экстремисткой организации под названием "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в России экстремистской организацией). Его начальник Навальный (внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) - в тюрьме. Когда подобные ФБК организации ещё работали дома, то какую-то часть своего финансирования получали от некоторый россиян. Теперь эти денежные средства недоступны. А хорошо кушать хочется всё так же.

"Сейчас эти замечательные люди существуют далеко не на пожертвования, а на гранты от различных фондов. В том числе американские. Один из таких грантов мне даже удалось найти. Это так называемый фонд имени Форда - 50 тысяч долларов. По этой причине ФБК не публикует информацию о своих жертвователях. Потому что все сразу увидят, на чьи деньги они живут, мягко говоря", - отметил общественный деятель, юрист Илья Ремесло.

Сбежав за границу, Волкову* пришлось зарабатывать в том числе тем, что он за вознаграждение обещал российским бизнесменам помочь с исключением из санкционных списков. Выступал от имени "Фонда борьбы с коррупцией". Но оказалось, что для еврочиновников, которым писал Волков*, его слова ничего не значат и просьбы ничего не стоят. Опозорился оппозиционер и поссорился со всеми своими соратниками из либеральной тусовки.

"Западные фонды тоже просчитывают эффективность этих проектов. И судя по тому, что финансирование всё-таки урезается, прежние проекты были недостаточно эффективны. Поэтому мы видим склоки, разборки", - отметил политолог Александр Дудчак.

Работая в России, они могли показать хоть какую-то свою значимость. А как только оказались вдалеке от населения нашей страны, выяснилось, что ни на что не влияют. А западные кураторы не дураки. Деньги считать умеют. Более того, имеют своих профессиональных шатателей режима. Зачем же кормить бестолковых российских оппозиционеров, которые результата не дают? И если журналистские коллективы Дождя (признан в России СМИ-иноагентом) или Медузы (издание признано иностранным агентом), которые являются иноагентами, ещё как-то могут надеяться на иностранное финансирование. Они всё-таки работают. Делают новости, какую-то аналитику. Со своим уклоном, конечно, то вот одиночки - это, по сути, отработанный материал. Да ещё и с гнилым нутром.

"Вот эти самые правозащитники, которые так борются за судьбу какого-то одного человека - что они это делают не ради этого человека. Они это делают, потому что под это дают гранты. И они уже вцепляются в этого человека и до неприличия используют имя жертвы", - рассказала Инна Курочкина.

Какие откровения! Вот только рассуждает об этом Инна Курочкина, которая вместе с супругом Наталией Арно и иноагентом Михаилом Ходорковским* создали и руководили фондом "Свободная Россия", Free Russia Foundation (нежелательная для России организация). Курочкины и их литовские друзья выступают за то, чтобы Россию уничтожить полностью. Арно и Ходорковский* мечтают о разделе страны. В общем, это спор двух людоедов: как лучше в сыром или в зажаренном виде. Может, конечно, из-за вкусовых пристрастий, а, скорее всего, из-за денег они поссорились и разбежались.

"Именно фонд Ходорковского в Праге был сделан только лишь для того, чтобы сначала отмыть эти деньги, а затем перенести это всё в Лондон", - говорит Инна Курочкина.

Побег из России вскрыл для либеральной общественности ещё один неприятный факт. За границей есть своя, также активно ненавидящая Россию прослойка населения. А это, как свекровь и невестка - очень сложно уживаются вдвоём на одной кухне. Рассуждает откровенный русофоб и нацист Валдас Барткевичус. Человек, утверждающий, что в Литве работают 52 русские школы и все они являются местами, где разводится и взращивается агентура Кремля и литовская "пятая колонна". Барткевичус занимается тем, что собирает деньги для помощи ВСУ. Понятно, что и себе что-то оставляет. А тут доходы резко упали. Проанализировав ситуация, пришёл к выводу, что часть финансирования оттянули на себя прибывшие из России политические релоканты. И тут уж вообще литовского русофоба накрыло.

"России у нас не должно быть никогда. Как и не должно быть никаких спикеров, экспертов - псевдо, которых к нам же заслали под маркой - агент там какой-то. Сами дали, к нам заслали, или они сами убежали. Но для нас они не нужны", - сказал Валдас Барткевичус.

То есть и здесь опять Путин виноват. Опять всех обманул. Выстроил очередную многоходовочку и отправил иноагентов за рубеж разрушать оппозицию изнутри. Одного из первых на чистую воду вывели иноагента Шендеровича*. Кетчупом облили, чуть лицо не разбили.

В итоге, казалось бы, союзники по борьбе с Россией. А релокантов не приняли. Самим денег мало. Чемодан, вокзал, Россия.

"В Литве самая сильная штаб-квартира ЦРУ во всём Европейском союзе. Это общеизвестный факт. Именно в Литве сейчас находится штаб-квартира запрещённого экстремистского "Фонда борьбы с коррупцией". И эти люди, местное население ожидают, что они должны вернуться, пойти обратно. Или поехать на Украину и начать воевать. Но ехать воевать у них душка не хватает естественно", - рассказал Илья Ремесло.

Получается, что антироссийская деятельность уже не такая прибыльная. А будет ещё хуже. Сейчас запад будет распределять гранты на 24 год и достанутся они далеко не всем, кто на них надеяться. И уж точно не в тех объёмах, что раньше. Удивительная просто история получается. Всему, чего достигли в своей деятельности против государства российского подобные представители либеральной тусовки, обязаны самой России. И не могут они теперь без неё существовать. А то не ровен час, с родной чёрной икры на заморскую баклажанную рано или поздно перейти придётся.

* Признаны иностранными агентами

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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