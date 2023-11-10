Как пауки в банке: раскол в украинском руководстве продолжает расти

Международная поддержка Киева угасает

На Украине события развиваются стремительно и весьма интересно. Зеленский на неделе сначала объявил о подготовке президентских выборов, а потом благополучно отменил их - очевидно, решив легализовать диктатуру, в условиях которой страна фактически живёт всё последнее время. И всё это на фоне уже очевидного всем раскола в украинском руководстве, проявившегося в публичном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Залужного. Более того, всё больше разговоров о том, что Залужный может выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента Украины и именно поэтому Зеленский делает все, чтобы эти выборы не состоялись. Потому что, по данным социологов, главком вполне может победить. Впрочем, есть и другое мнение. Киевская верхушка просто разыгрывает еще один спектакль.

За несколько дней до заявления Зеленского насчет проведения президентских выборов на Украине глава МИД этой страны Дмитрий Кулеба заверял общественность: "Наш лидер взвешивает все плюсы и минусы данного решения и пока его не принял". Впрочем, уже тогда было понятно, что ни какое голосование Банковая проводить не будет. И вот на неделе украинский гарант наконец-то подтвердил это публично.

"Все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов", - заявил Зеленский.

Зато теперь Зеленский может гордо заявить, что выполнил хотя бы одно свое предвыборное обещание. Он ведь заверял украинских гражданам - "на второй срок я не пойду". Вот и не пойдет, продлив первый на неопределенное время. И такое желание Зеленского вполне понятно. Шансов честно переизбраться у него немного. Несмотря на тотальную пропаганду, которая в круглосуточном режиме возвеличивает украинского Черчилля, промывая мозги населению, большинство граждан этой страны, пишет немецкое издание "Фокус", нынешней властью категорически недовольны:

"На смену оптимизму по поводу возможного прорыва ВСУ на фронте пришли пессимизм, низкий моральный дух и утрата доверия к властям. Надежды на военные успехи не оправдались. К тому же, граждан волнует ослабление поддержки со стороны Запада".

Впрочем, в украинских реалиях результаты голосования можно было подтасовать. А в критически настроенных регионах просто не проводить выборы. Однако даже такой сценарий в окружении Зеленского посчитали крайне опасным, решив вообще нигде ничего не проводить. И это несмотря на явные сигналы из Вашингтона, который настаивал на выборах. Сенатор Линдси Грэм в ходе поездки в Киев, да и потом, говорил вполне прямо – голосование должно состояться. Эту тему в ходе последней встречи с Зеленским наверняка поднимал и Байден. Однако в Киеве, предполагает "Фокс Ньюс", решили действовать по-своему. То есть наперекор США, что, по мнению американских журналистов, Зеленскому, скорее всего, аукнется.

"Отсрочка выборов может создать дипломатические проблемы для Зеленского, учитывая, что поддержка усилий Украины как в США, так и на международном уровне неразрывно связана с защитой демократических идеалов", - сообщает "Фокс Ньюс".

Однако эти идеалы оказываются попраны. Причем, ни кем-то, а светочем свободы и демократии, коим сделали Зеленского в глазах западного обывателя. Теперь же этот образ потускнел, резюмировали некоторые западные СМИ, недвусмысленно намекнув, что президент у Украины должен быть новый. Тем более, что процесс этот не сильно сложный. Так как от него ничего не зависит. А значит президентское кресло, по сути, может занять любой из когорты "выдающихся" украинских деятелей, давно уже присягнувших на верность США.

"Действительно, американцы всегда ведут длинную скамейку запасных. Причем, и для того, чтобы тот, кто сегодня сидит, не расслаблялся. Они с удовольствием рассматривают и Кличко. Они с удовольствием рассматривают и ту же Тимошенко. Они с удовольствием рассматривают и новые фигуры, которые периодически всплывают на горизонте", - рассуждает Олег Ногинский, руководитель экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции.

Особо стоит выделить, конечно, нынешнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Во-первых, на его стороне армия. Во-вторых, он действительно популярен на Украине, в отличие от Зеленского, с которым у него явный конфликт. И на неделе он вылился в публичное пространство. Залужный дал интервью журналу "Экономист", в котором признал факт провала украинского контрнаступления. Зеленский поспешил парировать. Мол, все в порядке. Армия продолжает идти вперед. А глава СНБО Данилов и вовсе прозрачно намекнул, что таких паникеров, как Залужный, пора отправить в отставку.

В украинской прессе даже появились сообщения о том, что командующего ВСУ действительно отправили в запас. Впрочем, все это оказалось фейком. Сам он заявление не подавал. А тронуть Залужного напрямую Зеленский побоялся. Однако предупреждение главкому все же было сделано. Причем, вполне конкретное. Речь о гибели его близкого помощника Геннадия Частикова, которую многие сочли отнюдь не случайной.

"Меня вот как бы смущает. Почему-то именно этот человек, тесно связанный с Залужным. Именно в то время, когда Залужный сейчас везде на слуху. Когда Залужный первым из высокопоставленных чиновников сказал о том, что война на Украине заходит в тупик и надо какие-то варианты рассматривать", - говорит украинский эксперт Дмитрий Корнейчук.

По официальной версии, Частяков погиб от взрыва гранаты, которую он принял за муляж. Хотя офицера якобы предупредили о том, что это не игрушка. Впрочем, представить себе, чтобы кадровый военный не смог отличить боевую гранату от учебной, да еще и выдернул чеку в присутствии жены и ребенка - довольно трудно. На эти нестыковки указывают и западные журналисты, анализируя как последствия интервью Залужного, так и скандал между ним и Зеленским:

"Уже сейчас становится очевидно, что международная поддержка Украины угасает, считает американская газета. С началом войны на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль, в Вашингтоне растут разногласия по поводу помощи Украине, а европейские партнёры всё чаще начинают пересматривать свои национальные обязательства".

В условиях этого оружейно-финансового голодания, которое, скорее всего, будет лишь нарастать, украинские пауки в банке и начали потихоньку кушать друг друга. Впрочем, после окрика из Вашингтона, который, похоже, последовал по непубличным каналам, данный процесс временно прекратился. Потому как время еще не пришло.

"Достаточно простой команды из посольства США или Великобритании, чтобы Зеленский встал и ушел, а Залужный занял его место. Или наоборот, Залужный встал и ушел. На мой взгляд, Зеленский пока еще не достиг той категории, когда он уже надоел международному сообществу. Его поменяют в ту секунду, когда им нужно будет свежее, новое лицо", - рассказал Олег Ногинский.

Вопрос, а что будет после этого с Зеленским? Неужели его просто отпустят со всеми его украденными на войне миллиардами. Вряд ли.

"Со временем он кончит, как и все остальные, кто когда-либо сотрудничал с нами: потеряет работу, и, возможно, в процессе этого расстанется с жизнью", - считает Дуглас Макгрегор, бывший советник Дональда Трампа.

Впрочем, не важно, кто в ближайшее время будет руководить Украиной. Зеленский, Залужный, Ермак, которого многие тоже называют весьма вероятным претендентом. Сама ситуация в стране такова, что никого вменяемого к власти на Украине Штаты не допустят.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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