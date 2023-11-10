ВС России уничтожили за неделю более 1,5 тысячи боевиков ВСУ под Донецком

ПВО сбила 8 украинских самолетов

Южная группировка ВС России нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ на донецком направлении. ВСУ потеряли здесь за неделю более 1 590 военнослужащих, 3 танка и 3 боевые машины РСЗО, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, на запорожском направлении российские войска отразили в течение недели 14 атак. В районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области противники потерял до 495 военнослужащих, пять танков и шесть орудий.

Российская противовоздушная оборона за неделю сбила восемь украинских боевых самолетов. Также уничтожено 205 беспилотных летательных аппаратов, 12 ракет Storm Shadow и две противокорабельные ракеты "Нептун".

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