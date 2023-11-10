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ХАМАС и Израиль договорились об обмене заложницами

17:07
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Палестинские радикалы отпустят сто израильтянок

Сотню находящихся в плену ХАМАС израильских заложниц отпустят палестинские радикалы в обмен на освобождение задержанных Израилем палестинских женщин и детей. О достигнутой сторонами договоренности сообщил со ссылкой на доверенные источники телеканал al Arabiya.

ХАМАС заявил о готовности к компромиссу с Израилем по заложникам
Число заложников в секторе Газа достигло 242

Тем временем министерство здравоохранения Газы приводит последние данные о жертвах палестино-израильского конфликта. По данным ведомства, со дня обострения противостояния 7 октября в секторе Газа погибли 11 078 человек.

Министерство уточнило, что это число включает 4 506 детей, погибших в результате бомбардировок жилых кварталов. В столкновениях, которые начались с нападения боевиков ХАМАС на южные районы Израиля, ранения получили 27 490 человек.

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