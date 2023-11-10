В Индонезии нашли редчайшее животное

Этот вид считался вымершим

В Индонезии ученые обнаружили представителя редкого вида проехидны Аттенборо, которую последний раз видели более 60 лет назад и поэтому считали вымершей. Об этом объявили исследователи Оксфордского университета по итогам экспедиции в горы индонезийской части острова Новая Гвинея.

Первые в истории кадры с млекопитающим, названным в честь британского натуралиста Дэвида Аттенборо, удалось получить благодаря одной из 80 фотоловушек.

У ехидны иглы ежа, морда муравьеда и лапы крота. Из-за своей гибридной внешности она получила имя в честь существа из греческой мифологии - наполовину женщины, наполовину змеи.

Ранее в крымском сафари-парке "Тайган" произошло пополнение в львином прайде. Трое котят появились в семействе хищников, которых вывезли из зоны СВО.

В начале ноября экипаж ледокола в Арктике снял приключения белых медведей. Животные чувствовали себя очень вольготно в своей стихии.

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