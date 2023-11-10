ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Индонезии нашли редчайшее животное

18:16
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Этот вид считался вымершим

В Индонезии ученые обнаружили представителя редкого вида проехидны Аттенборо, которую последний раз видели более 60 лет назад и поэтому считали вымершей. Об этом объявили исследователи Оксфордского университета по итогам экспедиции в горы индонезийской части острова Новая Гвинея.

Первые в истории кадры с млекопитающим, названным в честь британского натуралиста Дэвида Аттенборо, удалось получить благодаря одной из 80 фотоловушек.

У ехидны иглы ежа, морда муравьеда и лапы крота. Из-за своей гибридной внешности она получила имя в честь существа из греческой мифологии - наполовину женщины, наполовину змеи.

Ранее в крымском сафари-парке "Тайган" произошло пополнение в львином прайде. Трое котят появились в семействе хищников, которых вывезли из зоны СВО.

В начале ноября экипаж ледокола в Арктике снял приключения белых медведей. Животные чувствовали себя очень вольготно в своей стихии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Ехидна
Ехидна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.