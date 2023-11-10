Военные США восхитились российским МиГ-31

Самолет продемонстрировал свою эффективность в зоне СВО

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине. Его ракеты Р-37М класса "воздух-воздух" имеют дальность полета 400 километров и непревзойденную скорость шесть чисел Маха. У них большие 60-килограммовые боевые части, благодаря чему ракеты особенно опасны для целей на всех высотах.

Как пишет американский журнал Military Watch Magazine, огромная мощность датчиков сделала МиГ-31 первым в мире боевым самолетом, способным перехватывать низколетящие крылатые ракеты на больших расстояниях. В сентябре это же издание заявляло, что российский истребитель-перехватчик четвертого поколения намного опередил свое время.

Эксперты отмечают рост роли МиГ-31 в Баренцевом море. В регионе расширяются возможности НАТО – в частности, ВВС Норвегии перешли на истребители пятого поколения F-35. На днях сообщалось, что экипажи истребителей-перехватчиков Северного флота отработали перехват условного противника в стратосфере.

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