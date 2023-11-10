Путин посетил штаб Южного военного округа. Главное

Верховный главнокомандующий заслушал доклады министра обороны и начальника Генштаба

В пятницу Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа. В Ростов-на-Дону президент заехал после своего официального визита в Казахстан. Верховный главнокомандующий заслушал доклады министра обороны и начальника Генштаба о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, а также ознакомился с новейшими образцами техники, поступающей на вооружение в российские войска.

На кадрах - прибытие президента в штаб Южного военного округа, куда он приезжает не в первый раз за последнее время. Там его уже ждут министр обороны Сергей Шойгу и глава российского Генштаба Валерий Герасимов. Сначала Путину показывают ряд образцов новой техники. Затем участники этой встречи перемещаются в кабинет, где верховный главнокомандующий заслушивает доклады о ходе СВО. Общение продолжается и после совещания.

Детали этой встречи, понятное дело, неизвестны. Но по сводкам Минобороны можно сделать вывод, что обстановка на фронте остается напряженно стабильной. За сутки были ликвидированы больше 300 бойцов ВСУ. Сбит украинский истребитель МиГ-29. А также уничтожено несколько танков, две американские самоходные гаубицы и ряд беспилотников.

А это уже кадры из-под Артёмовска (см. видео). Момент захвата наблюдательного пункта ВСУ российскими десантниками. Еще один пример грамотной и слаженной работы виден и на этой записи. При помощи БПЛ российские бойцы подавили огневые точки ВСУ на одном из опорных пунктов. Затем он был взят в кольцо. После чего украинские солдаты предпочли сдаться в плен.

Также накануне силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу Днепра.

"Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен. За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Активно работает и наша артиллерия. Места скопления противника и опорные пункты ВСУ, а также техника и орудия выявляются при помощи беспилотников. На кадрах запечатлена работа одного из них. Вот БПЛА запускают в небо. Через некоторое время он обнаруживает цели, координаты которых оператор передает на командный пункт. Далее уже в дело вступает расчёт "Гиацинта". Самоходной артиллерийской установки, которая не оставляет шансов противнику.

Отлично себя показывает и авиация. За минувшие сутки нанесён ряд ударов по местам скопления противника, который в итоге понес значительные потери. Сообщается также об уничтожении сразу четырех командных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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