Спасатели нашли выжившего командира Ан-2 на Чукотке

Он в тяжелом состоянии

Командир самолета Ан-2, разбившегося 10 ноября на Чукотке, найден. По данным регионального управления МЧС, капитана воздушного судна обнаружили после полуночи по местному времени. Ранее сообщалось, что он отправился за помощью.

По данным спасателей, командир в тяжелом состоянии. Самолет Ан-2, которым он управлял, следовал по маршруту Певек - Полярный - Певек. На борту судна, кроме капитана, находился еще один член экипажа и пассажир.

Как сообщил ранее губернатор региона Владислав Кузнецов, все трое находившихся на борту получили ранения различной степени тяжести. По факту авиационного происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте, передает "Интерфакс".

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