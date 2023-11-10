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Жертвами израильского удара по школе в секторе Газа стали 25 человек

19:13
  • пятница
  • 10 ноября 2023

Общее число погибших превысило 11 тысяч

Жертвами удара армии Израиля по школе в секторе Газа стали двадцать пять человек. Такие данные привел телеканал Al Jazeera.

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Как заявил телеканалу директор больницы "Аш-Шифа" Мухаммед Абу Сальмия, в медучреждение поступили 25 погибших после обстрела школы "Аль-Бурак". По последним данным, в секторе Газа более 1 500 детей числятся пропавшими без вести или остаются под завалами после обстрелов.

Тем временем общее число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 11 тысяч, более 4 600 из них – дети. Пострадали более 27,4 тысячи человек. Российское посольство сообщило, что за время обострения конфликта с 7 октября погибли 20 россиян, двое граждан России в заложниках, семеро числятся пропавшими без вести.

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