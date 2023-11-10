Эстонская разведка подтвердила успехи ВС России в зоне СВО

Российские войска атакуют с повышенной интенсивностью

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии подтвердил информацию об успехах российских войск в зоне СВО. Эстонские разведчики сообщают, что ВС России завладели инициативой и продолжают атаковать с повышенной интенсивностью.

По эстонским данным, основные бои идут на двух участках фронта: на линии Авдеевка-Марьинка в ДНР и линии Купянск-Сватово в ЛНР. В течение последней недели российские силы в среднем атаковали по 64 раза за сутки, они держат украинские войска под постоянным напряжением.

Отмечается, что цели России не изменились: захват обеих областей в пределах их административных границ остается приоритетной задачей, говорится в сообщении разведцентра. Эстонские аналитики не исключают, что российские войска в ближайшее время возьмут под контроль Авдеевку, передает РИА Новости.

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