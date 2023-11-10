Канада ввела санкции против певицы Жасмин и РЕН ТВ

В черном списке – и газета "Известия"

Черный список канадского правительства пополнили девять физических и шесть юридических лиц. Как сообщила министр иностранных дел Мелани Жоли, Канада вводит новые санкции в рамках положения о специальных экономических мерах по России.

Как указано в документе, размещенном на сайте МИД Канады, ограничения, в частности, вводятся в отношении певицы Жасмин. В списке также научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, советник министра обороны Андрей Ильницкий, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов.

Кроме того, канадцев лишили возможности смотреть телеканал РЕН ТВ. Под ограничения попали также газета "Известия" и "Парламентская газета", передает ТАСС.

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