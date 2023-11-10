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Испытания новейшего бомбардировщика начали американские ВВС

20:46
  • пятница
  • 10 ноября 2023

B-21 Raider поднялся в воздух с аэродрома в Калифорнии

Летные испытания новейшего бомбардировщика B-21 Raider начали военно-воздушные силы США.  Представитель американских ВВС Энн Стефанек, сообщив об этом событии, назвала его критически важным шагом.

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По словам Стефанек, эти испытания – важный шаг в обеспечении "долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала". По ее словам, это необходимо для сдерживания агрессии и атак в отношении США, их союзников и партнеров.

Разработку бомбардировщика вела компания Northrop Grumman. ВВС США планируют ввести в эксплуатацию 100 самолетов пилотируемой и беспилотной конфигурации. B-21 Raider совершил испытательный полет около Палмдейла в Калифорнии, передает ТАСС.

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